Palermo-Benevento, c’è anche Perinetti: il DS del Brescia ex rosa torna al “Barbera”

Dopo l'importantissima vittoria del Brescia al "Granillo" contro la Reggina dello scorso venerdì, il direttore sportivo delle "rondinelle", Giorgio Perinetti , ha approfittato della breve distanza geografica dalla Calabria alla Sicilia per tornare in quella che è stata una città importante per la propria carriera, ovvero Palermo .

In virtù dei tre punti dal peso specifico importanti ottenuti contro i granata, Perinetti sarà ulteriormente spinto a tifare per i colori rosanero questo sabato al "Renzo Barbera" dal momento che scenderà in campo il Benevento, diretta concorrente del Brescia per la lotta al mantenimento della categoria di Serie B.