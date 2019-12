Brescia-Sassuolo, Corini: “Lo 0-2 ci ha spezzato le gambe, mancavano le forze. Balotelli? L’ho tolto perché…”

Sconfitto il Brescia nel recupero della settima giornata di Serie A.

Le Rondinelle sono state battute tra le mura amiche del “Rigamonti” dal Sassuolo. Risultato finale 0-2, in gol Traore e Caputo.

Serie A, Brescia-Sassuolo 0-2: Traore e Caputo firmano la vittoria neroverde. Il commento

Il tecnico biancazzurro Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Nei primi venti minuti si sono viste le scorie del successo importante contro il Lecce, poi dopo il loro gol ci siamo sbloccati, lavorando meglio nella pressione, nella qualità delle giocate e nella personalità. Nella ripresa siamo cresciuti, sono sicuro che se avessimo pareggiato forse potevamo anche vincerla, ma quel 2-0 ci ha spezzato le gambe quasi del tutto. Negli ultimi 10 minuti sono mancate proprio le energie per accorciare le distanze. In generale di tiri in porta ne abbiamo collezionati, Pegolo è stato bravo oppure come nel colpo di testa di Balotelli la palla è uscita davvero di poco. Poco efficaci, è mancato il risultato, sapevamo comunque di affrontare un Sassuolo in salute che palleggia bene e ti fa sprecare energie. Balotelli? È importante, ha ritrovato una condizione psico-fisica corretta. Ha nei piedi un gol a partita, comunque crea occasioni davvero nitide e mi aspetto arrivi a 12-15 gol totali. Abbiamo tanti comunque attaccanti bravi, anche centrocampisti propensi al gol. Mario l’ho tolto perché era un po’ stanco e domenica giochiamo ancora. Per me è un giocatore totale, l’ho considerato così anche quando giocava altrove”.