Brescia, nodo allenatore: Cellino vuole tenere Gastaldello, Castagnini ha altre idee

Momenti di grande indecisione in quel di Brescia , che in questi ultimi giorni sta tentando in tutti i modi di ottenere la riammissione in Serie B . Il club di Massimo Cellino osserva con attenzione le situazioni di Lecco e Reggina , ma non solo. In casa biancoazzurra c'è da sciogliere il nodo allenatore.

Come riporta Bresciaingol.com, ci sarebbero opinioni differenti tra il patron ex Cagliari e il direttore sportivo, Renzo Castagnini. Il numero uno bresciano vorrebbe continuare con Daniele Gastaldello, nonostante la retrocessione ancora recente. Il dirigente ex Palermo invece continua a contattare altri allenatori, per ultimo Luca D'Angelo per sondarne la disponibilità in caso di riammissione in Serie B.