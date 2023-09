Brescia, Gastaldello: “Palermo, Parma e Venezia da A? Devono stare attente…”

MERCATO - "Quanto ha inciso il mercato? Parecchio. Sono arrivati giocatori funzionali e soprattutto con fame e voglia di mettersi in mostra. Vedi Borrelli: ha grande voglia, fisico e tecnica. O Paghera, che ha una carica devastante. O Moncini e tutti gli altri. La lunga attesa per la riammissione? E’ stato un periodo difficile. Non si poteva programmare il lavoro, non era semplice tenere vivi i giocatori senza l’obiettivo della partita. Però la squadra mi ha stupito, si è sempre allenata bene, dando il massimo con grande professionalità".

SU MIHAJLOVIC -"Ne ho avuti tanti di allenatori, ognuno con la sua mentalità. Però quello che dal punto di vista umano mi ha insegnato di più è stato Sinisa Mihajlovic. Mi ha insegnato tanto, magari non mi faceva giocare ma era sempre diretto e leale. Un suo ricordo? Ero a casa, sono andato da solo al funerale. Non sono nemmeno entrato in chiesa, sono rimasto vicino al carro funebre, ho visto la bara e mi ha toccato molto".

LE PROMOZIONI - "Da giocatore ho ottenuto tre promozioni in A con Sampdoria, Bologna e Brescia? Due ai playoff, la terza dominando. Con un filo conduttore: vincere in piazze così importanti sembra scontato, invece... La Samp? Sono stati 8 anni importanti. Ok, non è partita benissimo, ma da distante faccio fatica a giudicare, è tutto nuovo".

DAL VENEZIA AL PALERMO -"Se Venezia, Parma e Palermo possano fare un torneo a parte? Per organico sono le più pronte per la A. Ma devono stare attente, perché qui si può perdere contro chiunque, la storia della B lo insegna. Chi pensa di essere forte, non va lontano: vale per tutti, vale anche per noi. Un po’ di entusiasmo si avverte in città e stare senza tifosi in

questo momento è un vero peccato. Ma se continuiamo a fare risultati, nella gara successiva con l’Ascoli avremo lo stadio pieno. E sarà bellissimo", ha concluso Gastaldello.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.