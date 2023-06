Brescia, 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse: le decisioni del Giudice Sportivo

Zero a tre a tavolino e due gare a porte chiuse per il Brescia, retrocesso in Lega Pro. Sono le decisioni del Giudice Sportivo dopo la finale di ritorno dei playout della Serie BKT, che vede anche quattro squalificati, due per parte: tre giornate per Karacic (Brescia) e Rigione (Cosenza), una ciascuna a Labojko (Brescia) e Voca (Cosenza). Di seguito, il comunicato ufficiale: