Verona-Bologna, formazioni ufficiali: Faraoni torna titolare, Mihajlovic in emergenza

Prende il via la ventitreesima giornata del campionato di Serie A con Verona-Bologna. Assenze importanti in attacco per Mihajlovic, senza punte di ruolo dal primo minuto

Mediagol ⚽️

Prende il via la ventitreesima giornata di Serie A con Verona-Bologna. Fra i padroni di casa c’è la conferma di Barak, schierato insieme a Caprari alle spalle di Simeone. Nel Bologna, panchina iniziale per Arnautovic, sarà Sansone a fare tandem con Orsolini in attacco. Skov Olsen in tribuna, Tameze in panchina. Assente De Silvestri, che non era convocato e che è risultato positivo al Covid-19. Di seguito le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Casale, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Ruegg, Bessa, Depaoli, Sutalo, Ragusa, Coppola, Tameze. All. Tudor.

BOLOGNA (5-3-2): Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg; Orsolini, Sansone. A disp. Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Raimondo, Annan, Falcinelli. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo

ASSISTENTI: Cecconi e Lombardo

IV UOMO: Marcenaro

VAR: Giacomelli

AVAR: Rossi