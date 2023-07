Corini: “Soleri? Mi ha ricordato un gol di Rummenigge in un Inter-Glasgow”

“Stulac? Abbiamo una rosa di 7 centrocampisti, lo dimostra Damiani che è entrato, ha fatto il vertice, poi ho dovuto spostarlo a destra. C’è grande partecipazione, il livello si è alzato, ognuno deve ritagliarsi il proprio spazio e dare il meglio. Siamo contenti che Leo abbia recuperato. Siamo molto felici per lui, so cosa vuol dire stare fuori per lungo tempo. È un recupero importante. Soleri? Mai avuto dubbi, è un giocatore molto importante. L’anno scorso è diventato titolare. L’ho sempre considerato un giocatore importante. Abbiamo gestito un affaticamento. Ha fatto molto bene, ha procurato il gol del 2-1, ha fatto un gol fantastico. Mi ha ricordato un gol di Rummenigge in un Inter-Glasgow. Un gol pazzesco, una gioia per il calcio. Sono molto felice per lui. Un pressing ultra offensivo, se pressi lì davanti devi per forza slegare i reparti. Ci stiamo lavorando, non possiamo farli per tutta la partita. Ma è un concetto che si può sviluppare. Stiamo lavorando, aver visto qualcosa oggi è molto importante. Corona? Un giocatore che ha caratteristiche importanti, si deve definire da un punto di vista atletico. Ma ha un potenziale importante sia tecnico che fisico. Sta lavorando bene, nei ritagli che gli ho dato sta facendo vedere delle cose. Oggi sul gol di Soleri ha fatto una giocata davvero importante in fascia, mettendo una palla di grande qualità. È un ragazzo del Palermo, ci lavoriamo. Cerchiamo di dargli il meglio possibile per farlo migliorare”