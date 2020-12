Bologna-Atalanta, Gasperini: “Felsinei squadra tosta, servirà attenzione. Ilicic? Suo recupero determinante”

Gian Piero Gasperini si proietta alla sfida di campionato in casa del Bologna.

Il tecnico della compagine orobica si appresta a disputare il match contro i felsinei, gara in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 20,45. La Dea farà visita alla squadra rossoblù, guidata da Sinisa Mihajlovic. In attesa della sfida del Dall’Ara, l’allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa.

“Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti. Sono poche le partite in cui non abbiamo segnato, la capacità di realizzare gol è sempre stata una nostra caratteristica. I tre punti sono fondamentali, più che i pareggi. Negli scontri diretti avranno il loro peso, ma le vittorie sono importanti. C’è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, li stiamo recuperando tutti. Abbiamo Ilicic, si è visto quello che ha fatto l’altra sera, Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità di scelta, io ho cercato sempre di mettere in campo squadre offensive. Ilicic? L’ho visto molto bene. Non sempre hai la risposta subito, magari fosse sempre così. L’importante è che lui sia dentro la squadra, poi demoralizzarsi per una giocata non riuscita…è sempre stato così. Gioca in un ruolo delicato, ci sono gli avversari che ti portano via la palla: deve essere forte mentalmente se sbaglia due cose di fila, questo è il recupero che chiedo. È una scelta che devo fare oggi alla ripresa degli allenamenti, la sfida col Bologna è una partita vicina a quella con la Roma. Ilicic, Muriel, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata: abbiamo tanti giocatori davanti. Caso Papu? I giocatori hanno una forte concentrazione su quello che dobbiamo fare in campo, fuori ci sono delle eccezioni che possono togliere l’attenzione su quello che abbiamo fatto sul terreno di gioco. I giocatori poi spostano l’attenzione su ciò che dobbiamo fare in gara, abbiamo avuto risultati notevoli negli ultimi dieci giorni”.

VIDEO Atalanta-Roma, Cassano rilancia Ilicic: “Ha cambiato la partita! Calendari incomprensibili”

VIDEO Atalanta, il 2020 tormentato di Josip Ilicic: il Covid, la depressione e la fuga