VIDEO Benevento, Foggia contro Mazzoleni: “Hai la coscienza sporca, il leggero contatto lo devi rivedere”

Il Benevento cade al ‘Vigorito’ e la salvezza si allontana.

Pesante sconfitta del Benevento contro il Cagliari nello scontro salvezza andato in scena questo pomeriggio al “Vigorito”, che riduce ai minimi termini le chance salvezza della compagine giallorossa, a tre giornate dalla fine del campionato.

Una sfida in cui non sono mancate le polemiche, sollevate dalla società campana per un rigore tolto a Viola, dopo il richiamo dell’arbitro Mazzoleni al Var. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il presidente dei sanniti Oreste Vigorito “Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, ma mi sono arrivati messaggi da Napoli, e tutti hanno scritto che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud. Possiamo togliere il VAR, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col culo sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna!”.

Ma a scatenarsi non è stato solo il presidente del Benevento Oreste Vigorito. Nel post-gara, infatti, anche il direttore sportivo dei sanniti Pasquale Foggia, ha voluto dire la sua avvicinatosi all’auto di Mazzoleni e invitandolo a riguardare le immagini dell’azione: “Il leggero contatto lo devi rivedere se hai una coscienza. Qui ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca. Sia da arbitro che da VAR, hai sempre avuto la coscienza sporca“.