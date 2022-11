Reggina-Benevento, Karic diffidato ed ammonito: salterà la gara contro il Palermo

La sfida Benevento-Palermo è in programma domenica 4 dicembre in Campania

Nermin Karić salterà la sfida contro il Palermo . Il centrocampista del Benevento è stato ammonito al minuto 55 del match fra la Reggina ed la squadra di Fabio Cannavaro , valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B ed in scena allo Stadio "Oreste Granillo", a seguito di un fallo su Jérémy Menez .

Diffidato, il calciatore svedese di origini bosniache dovrà scontare un turno di squalifica. Pertanto, non scenderà in campo in occasione della partita contro gli uomini di Eugenio Corini, in programma domenica 4 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio "Ciro Vigorito".