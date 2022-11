Reggina-Benevento, Cicirelli: ” Giocare alle 12.30 non ideale. Le streghe in ripresa”

Inizio di stagione esaltante per la Reggina di Filippo Inzaghi che nelle prime tredici giornate di campionato si trova attualmente al secondo posto in graduatoria con venticinque punti. La compagine amaranto, dopo la vittoria di misura ottenuta per due a uno allo stadio Penzo contro il Venezia del tecnico Paolo Vanoli, deve provare a confermarsi tra le mura amiche contro il Benevento di FabioCannavaro se vuole alimentare i sogni di promozione. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Gamma No Stop, l'esterno offensivo amaranto Emanuele Cicerelli si è espresso sul match contro le streghe. in programma domenica 27 Novembre allo stadio Granillo. Di seguito le sue dichiarazioni: