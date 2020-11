Perù, impazza la Lapadula-mania: l’attaccante del Benevento è già un idolo

Gianluca Lapadula è già un idolo in Perù.

Il calciatore del Benevento ha deciso di rispondere alla convocazione del commissario tecnico della nazionale peruviana, Gareca. L’attaccante vuole giocarsi le proprie carte in vista del Mondiale 2022 che non sarà di certo semplice da raggiungere per la Selección, vista la concorrenza che esiste nel girone sudamericano. Intanto in Perù non vedono l’ora di veder giocare il centravanti con i quotidiani che gli hanno già affibbiato l’appellativo di Lapagol. Il classe ’90 dovrà aiutare i suoi a fare risultato contro due colossi quali Cile e Argentina, inizio davvero scoppiettante per l’ex Lecce e Milan.