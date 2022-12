Palermo, Brunori: “Nulla di splendido realizzato se non da chi ha osato credere”

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Ciro Vigorito". Un Palermo, accorto, pragmatico ed operaio porta a casa l’intera posta in palio in occasione della sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Un vantaggio decisivo firmato da Matteo Brunori, bravo ad infilare Paleari e consegnare tre punti alla formazione di Eugenio Corini.