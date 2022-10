Onofri: “Ternana? Mi è piaciuta contro il Palermo. Coda assist man, Blessin…”

“Coda? Nonostante abbia fatto pochi gol, si è comunque rivelato assist man e uomo squadra. Sin dall’inizio comunque si è visto come non fosse sciolto nell’attaccare la porta, anche se io apprezzo gli attaccanti che si sacrificano per i compagni. Ternana? No, ma vedendola giocare mi è piaciuta molto, come a Benevento e a Palermo per esempio. È una squadra che gioca per vincere, senza limitarsi ad attendere. Nel calcio non si può sapere nulla di certo. Per i numeri ci si aspetterebbe un Genoa accorto e la Ternana in possesso, ma ribadisco che per ciò che ho visto la squadra di Blessin sta cambiando. Non credo che i rossoblù si faranno schiacciare, perché nelle ultime partite hanno messo in mostra un approccio più propositivo in fase di possesso. Tra le prime partite di Blessin dell’anno scorso ci furono diversi pareggi con squadre di livello, grazie alla grande organizzazione del pressing. La difesa subisce pochi gol perché tutta la squadra si impegna al massimo nella pressione".