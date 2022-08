Genoa-Benevento, Caserta: “Esonero? Penso al mio lavoro. La cosa più importante…”

In vista della seconda giornata di Serie B , che vedrà a confronto Genoa e Benevento , il tecnico dei campani Fabio Caserta si è soffermato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del mister giallorosso:

"Quando ho deciso di fare questo mestiere ho, messo in preventivo tante cose. Per quanto riguarda le voci su un possibile esonero, mi limito a pensare al mio lavoro. Sono cose che non interessano al sottoscritto. Sono pagato per fare delle scelte da campo e per fare bene con la squadra. Sappiamo che quest'anno gli obiettivi sono diversi rispetto agli ultimi anni. Abbiamo fatto solo una partita. Le voci mi sorprendono, ma restano tali. Devo continuare a pensare al mio lavoro. Penso al Genoa che è la cosa più importante in questo momento".