Genoa-Benevento 3-2, Caserta: “Lottato fino alla fine”. E su La Gumina…

Le parole del tecnico del Benevento dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Mediagol ⚽️

"Non parlerei di approccio sbagliato perché siamo partiti bene. Abbiamo sbagliato la gestione della palla". Lo ha detto Fabio Caserta, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Genoa. Nel dettaglio, il tecnico del Benevento ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine giallorossa in occasione del match andato in scena ieri allo Stadio "Ferraris", valevole per il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa.

"Il Genoa pressa molto alto, ha fisicità e ha qualità individualmente. Nel primo tempo ci sono stati degli errori sulle giocate semplici che hanno causato i gol. I ragazzi sono stati bravi a riaprire la partita. Peccato perché nel nostro momento migliore, il calcio di rigore ha condizionato la gara. Abbiamo lottato fino alla fine. Ci sono aspetti positivi da prendere, altri negativi che dovranno farci lavorare tanto. La squadra è scesa in campo sin da subito cercando di fare le cose che abbiamo provato, poi non riuscivamo a giocare per demeriti nostri e per bravura degli avversari", le sue parole.

LE SCELTE - "Spesso chi subentra deve dare di più rispetto a chi esce. In ogni partita si fanno delle scelte, non ci sono bocciature. Capisco che tutti vogliono giocare dall'inizio, ma spesso non si è decisivi giocando da titolare ma entrando in corso d'opera. Questa partita deve farci capire che tutte le gare saranno difficili. Dovremo lavorare cercando di colmare le lacune che abbiamo. Dobbiamo migliorare con il lavoro. Siamo all'inizio, le difficoltà le abbiamo vissute anche nella passata stagione. Dobbiamo lavorare su degli aspetti su cui facciamo fatica. Non mi preoccupo se in un'amichevole non riusciamo a fare gol. Il campionato deve ancora iniziare. Sappiamo che bisogna cercare di concludere il più possibile, ma è anche importante essere più coperti. Ciò che sbagliamo è spesso l'ultimo passaggio, ma è normale perché veniamo da un carico di lavoro alto".

SU LA GUMINA -"Può giocare nel 4-3-3 e anche nel 4-4-2, dipende dalla partita. Bisogna avere il tempo di lavorare, per ora lo abbiamo fatto pochissimo. Al momento stiamo provando maggiormente il 4-4-2 perché abbiamo gli esterni d'attacco con caratteristiche diverse. Col tempo si può fare tutto".

MERCATO -"Personalmente continuo ad allenare ciò che mi mette a disposizione la società. Ha giocato Pastina, un giovane, quindi bisogna avere pazienza perché l'errore possono commetterlo tutti. C'era Koutsoupias alla sua prima partita. Vokic si è presentato bene e ha fatto una buonissima gara, poi la condizione fisica per un calciatore che non gioca da molto è normale che viene meno. Adesso inizia la settimana di campionato, pensiamo al match col Cosenza dove cominceranno a contare i punti. Con le partite riusciremo a far girare meglio le gambe. Rispetto al ritiro, comunque, ho visto una squadra che dal punto di vista fisico sta meglio", ha concluso Caserta.