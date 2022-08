Frosinone, Grosso: “Benevento avversario tosto, ma sappiamo ciò che troveremo”

“E’ un avversario di grandissimo valore, sia nelle individualità che nel collettivo. Il fatto che nelle prime due giornate abbia raccolto un punto non significa nulla, il Benevento è andato a fare risultato in casa del Genoa che sarà un campo molto complicato per tutti. Nella prima partita, in casa con il Cosenza, ha giocato un grande primo tempo e per un errore ha regalato la gara all’avversario. Conosciamo le difficoltà, dobbiamo presentarci al massimo dei nostri livelli. Così come ci siamo preparati. Sappiamo quello che troveremo. E’ una squadra che anche la passata stagione ha avuto dei momenti di difficoltà, ha dato continuità tecnica, c’è un allenatore che stimo ed è comunque una formazione che esprime grandi qualità. Il Benevento ha sempre dimostrato di saper reagire ai problemi e vorrà farlo anche domenica. Noi dobbiamo essere pronti a saper affrontare quelle difficoltà che avremo di fronte al pubblico di casa, un pubblico molto caldo. Dovremo contrastarli con le nostre qualità, dal primo all’ultimo minuto. Con chi inizia e chi entrerà in corsa”.