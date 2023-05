Cannavaro: “Buffon deve smettere. Napoli? Conquistato grande trofeo, Maradona…”

Il Napoli è tornato a vincere lo scudetto 33 anni dopo. "C'è stato di tutto in questi anni, un fallimento, un cambio di proprietà, un nuovo corso. Lo scudetto poteva arrivare anche prima, ma la squadra non era attrezzata per vincere il campionato. Quest'anno, dopo qualche partenza importante, tutti pensavano a una stagione diversa e invece sono riusciti a conquistare questo grande trofeo".

Si racconta che, dopo un contrasto con Maradona in allenamento, un dirigente le chiese di andarci piano. "Sì, vero. Durante la settimana si facevano queste partite con la prima squadra: io entrai e ci fu un po' di timore. Però lui mi fece capire la sua grandezza, dicendomi di giocare tranquillo, come volevo, di divertirmi. Nel pre-partita lui a volte prendeva noi ragazzini e giocava con noi. Era un giocatore fantastico, ne ho visti tanti altri, ma la differenza tra Diego e gli altri era che ai tempi c'era la marcatura a uomo. Qualcuno ricorderà quella di Gentile, ma in Serie A era peggio: prendeva botte pazzesche e non ha mai reagito, se non quella volta in Spagna quando partì la famosa rissa. Nonostante queste mazzate che prendeva ogni domenica ha fatto tanto".