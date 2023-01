Calciomercato Reggina, obiettivo Coda del Genoa: c’è il nodo contrattuale

La Reggina per inseguire il sogno promozione, punta al grande botto di calciomercato invernale. Massimo Coda, attualmente in forza al Genoa, non sta rispettando le aspettative che lo rendevano un acquisto top per il Grifone dal Benevento nella scorsa sessione estiva. Per l'ex Salernitana, un bottino migliorabile in maglia rossoblù in questo primo semestre, caratterizzato da 7 reti in 19 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia.