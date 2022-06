Calciomercato Benevento, se parte Lapadula obiettivo Donnarumma. Il Cagliari…

Con molta probabilità, le strade di Gianluca Lapadula e del Benevento si divideranno dopo due stagioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante italo-peruviano è tra gli obiettivi del Cagliari . Unico aspetto da limare è l'ingaggio: l'ex Lecce infatti percepisce attualmente 1,5 milioni, cifra che il club sardo vorrebbe abbassare per rimanere all'interno del monte ingaggi stabilito in società.

Ma a prescindere dalla trattativa con il Cagliari, le possibilità di vedere Lapadula ancora in Campania non sono molte. I sanniti per cui iniziano a guardarsi intorno alla ricerca del sostituto, il primo individuato è Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia in prestito alla Ternana nell'ultima annata di Serie B.