Calciomercato Benevento, il futuro di Federico Barba tra Pisa e Como. Il punto

Nonostante l'inizio di campionato avviato, Federico Barba potrebbe lasciare Benevento in questa sessione estiva di calciomercato. Per l'ex difensore centrale di Empoli e Chievo tra le altre, due club di spicco della Serie B attuale si trovano in pole per acquistarne il cartellino, questo quanto riferito da TMW. Il Pisa della nuova gestione targata Rolando Maran vorrebbe aggiungere al suo pacchetto difensivo un calciatore di livello per la categoria, identikit rispecchiato dal classe 1993. Discorso affine per il Como degli appena arrivati Fabregas e Cutrone, desideroso di portare ulteriori innesti, ma in questo caso nel comparto arretrato. Si attende di scoprire il futuro del calciatore romano oggi conteso ancora una volta in cadetteria.