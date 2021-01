Cagliari-Benevento, Inzaghi: “Sau garanzia, onore a Improta. Ecco qual è il nostro obiettivo stagionale”

Non più sorpresa, bensì certezza: vince e convince il Benevento a Cagliari.

Nell’anticipo della 16′ giornata di Serie A le ‘Streghe‘ hanno espugnato la Sardegna Arena riuscendo a portare a casa l’intera posta in palio (1-2 il risultato finale) grazie alle reti dell’ex Marco Sau e di Alessandro Tuia.

Vittoria che può che lasciare il tecnico della formazione campana più che soddisfatto, conquistati tre punti importanti che riscattano la sconfitta interna rimediata nello scorso turno contro il Milan.

Il tecnico dei sanniti, Pippo Inzaghi, intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Noi dobbiamo salvarci, non montiamoci la testa ma è indubbio che non riesca a trovare aggettivi sufficienti per la mia soddisfazione. Posso pescare ad occhi chiusi nella rosa. Sau è una garanzia, ogni volta che viene chiamato in causa risponde nel migliore dei modi. Ma voliamo basso. Il Benevento sta facendo qualcosa di incredibile, sul mercato si tratta di trovare gli elementi giusti per aiutare ulteriormente il gruppo. La Serie A non aspetta nessuno, lo stesso Cagliari l’anno scorso veniva accostato a piazzamenti europei. Siamo una matricola e puntiamo a imparare dal passato, un applauso a Improta che da attaccante ha di fatto giocato dietro. Un esempio che deve essere da stimolo per tutti”.