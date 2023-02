Benevento-Venezia, Cannavaro: “Masciangelo? È andato via perché l’ha richiesto”

La dichiarazioni del tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro

⚽️

Parola a Fabio Cannavaro. Il tecnico del Benevento, in vista della sfida di Serie B contro il Venezia, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare il match contro la formazione di Paolo Vanoli. Di seguito le parole del mister campano:

“Questa è una finale, non perché devo motivare i calciatori. Queste partite hanno un valore in più. C'è grande rammarico perché ci siamo complicati la vita da soli, ma anche perché pur avendo fatto due buone partite siamo tornati a casa con zero punti. C'è la consapevolezza di essere sulla buona strada. Se il leone si sveglia, questa è una squadra che ha valore. Me l'ha sempre dimostrato"

Mercato? Tutti si aspettavano qualcosa in più. Ti rendi conto che questo mercato è stato molto negativo, questo non mi fa rimanere male. Lo sapevo che non era facile. La società ci ha provato fino alla fine. Abbiamo preso dei calciatori che ci servivano, visto anche le condizioni di Glik abbiamo cercato un difensore. A sinistra abbiamo migliorato altre situazioni. In attacco siamo riusciti a prendere Pettinari con l'uscita di Forte. Il mercato non ha offerto nulla di buono in attacco. Vi garantisco che la società ci ha provato fino alla fine".

Il Venezia? Ha cambiato tantissimo, fino a domani non sapremo come scenderanno in campo. Abbiamo preparato la partita in un certo modo. Arriva una squadra in difficoltà, dobbiamo essere superiori a livello di motivazioni perché abbiamo anche una qualità superiore. Dobbiamo capire che bisogna portare a casa i tre punti".

“Masciangelo è andato via perché l'ha richiesto".