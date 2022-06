Benevento, Vigorito: “Disinteresse della gente mi preoccupava, ma qualcuno dice…”

"Sono orgoglioso dell'apprezzamento della gente, mi hanno reso un uomo felice perché ho rivisto volti carichi di gioia. Come mi capita spesso quando guardo i nostri tifosi, vi assicuro che mi sono emozionato. È stato un fulmine a ciel sereno, darei le dimissioni ogni giorno pur di vedere una reazione del genere. È stato un anno apatico, sarebbe disonesto dire il contrario e dimenticare quale sia stato il motivo principale del mio passo indietro. Il disinteresse della gente mi preoccupava, non vedevo più i bambini allo stadio e mi rendevo conto che la maggior parte dei tifosi preferiva la poltrona agli spalti. Non è un discorso economico, sia chiaro, ma di stimoli e motivazioni. Poi c'è qualcuno che, in virtù di non so quale diritto d'opinione, non solo esprime dissenso ma emette anche sentenza chiedendomi di andare via. Ognuno può dire la propria, ci mancherebbe, ma la caccia alle streghe non mi piace. Il pallone è un mezzo per arrivare al cuore di un popolo che, grazie al calcio, per un paio d'ore dimentica i problemi della quotidianità. Non volevo che indifferenza, stanchezza e malumori potessero rovinare il mio approccio a questo sport meraviglioso. Un becero messaggio non cancella gioie e dolori di un percorso intenso, fatto di sudore e sacrificio".