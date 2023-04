Benevento, verso il Palermo: out Letizia, tornano Schiattarella e Farias. Paleari…

Le ultime in vista della sfida Palermo-Benevento, in programma sabato pomeriggio

"Agostinelli può finalmente tirare un sospiro di sollievo e con lui anche il patron seduto in tribuna al 'Ciro Vigorito' per osservare da vicino l’allenamento". Apre così l'edizione odierna de "Il Mattino", che punta i riflettori in casa Benevento. Sabato 22 aprile, alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Andrea Agostinelli affronteranno il Palermo nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. E per l'occasione il tecnico giallorosso potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, soltanto il capitano Letizia, oltre al lungodegente Capellini.