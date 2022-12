Benevento, verso il Palermo: Farias, Forte e l’ex La Gumina, i dubbi di Cannavaro…

Al vaglio di Cannavaro, le scelte di formazione in vista della sfida col Palermo

"Cannavaro e i dubbi legati all'attacco contro il Palermo", titola così l'edizione odierna de "Il Sannio Quotidiano" oggi in edicola. Due maglie con tre opzioni al vaglio dl tecnico giallorosso, disponibili per trovare la cura al mal di gol del Benevento e quel digiuno di vittorie casalinghe che dura ormai da troppo tempo. Scalpitano Farias , Forte e l'ex rosanero La Gumina .

Il coach della formazione sannita, Fabio Cannavaro, fa i conti con i dubbi e le scelte di formazione a poco più di ventiquattro ore dalla sfida del "Vigorito" contro il Palermo di Eugenio Corini. La vittoria di Ferrara contro la SPAL - scrive il noto quotidiano - ha regalato una scossa importante alla classifica e al morale del Benevento, fino ad allora intrappolato tra le sue incertezze e gli ostacoli eccessivi incontrati sul suo percorso. La rimonta esterna del "granillo" contro la Reggina ha invece evidenziato le nuove potenzialità dei giallorossi rinfrancati da una rosa allungata dalla fine dell’emergenza infortuni e la capacità di conquistare, in rimonta, il quarto risultato utile consecutivo nella miglior striscia stagionale di partite. Contro il Palermo si preannuncia un pomeriggio intenso e prezioso per il destino della Strega in Serie B - chiude così il noto quotidiano .