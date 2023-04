Benevento, verso il Palermo: dubbio Schiattarella-Farias, Letizia verso il forfait

Non si è allenato con il resto del gruppo a scopo precauzionale Paleari, così come Schiattarella e Farias. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno. Nel dettaglio, il portiere ha già effettuato gli esami di rito che hanno escluso problemi seri. Ed è alle prese solo con una forte contusione. Pienamente recuperato Acampora, resta da valutare anche El Kaouakibi. Il difensore marocchino, infatti, non è tornato in gruppo ma ha iniziato ad allenarsi con il pallone e potrebbe essere convocato. In avanti, infine, bisognerà vedere come starà Carfora, che non tornerà prima di giovedì dopo i tre giorni a Novarello con la nazionale Under 17.