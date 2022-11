Benevento, verso il Palermo: domani seduta mattutina, assenti Glik, Veseli e Ciano

Come riportato da Ottopagine.it, la preparazione comincerà domani con un allenamento mattutino. Per mercoledì è prevista invece una doppia seduta, mentre giovedì i giallorossi si sposteranno sul manto erboso del "Ciro Vigorito". Programmata una mattutina anche per venerdì e sabato, prima della partenza per il ritiro di Venticano.