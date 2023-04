Benevento, ultimo posto e caos: da Caserta a Stellone, Vigorito e il sogno salvezza

A Palermo arriva il Benevento del patron Vigorito, un club che ha cambiato 4 tecnici

"Esoneri, contestazioni e ultimo posto: che caos al Benevento". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Benevento in programma sabato 22 aprile alle 14.00 al 'Renzo Barbera' ed in particolare sulla stagione del club giallorosso.

La società del patron Vigorito si appresta affrontare la banda di Corini, dopo un percorso incredibilmente frastagliato da gestioni sempre più confuse. Ecco il riavvolgimento del nastro. La squadra campana dopo aver raggiunto i playoff lo scorso anno, decise di confermare Fabio Caserta in panchina all'inizio della stagione attuale. Poi l'esonero di quest'ultimo, al termine delle prime sei partite. Nelle quali, Glik e compagni hanno totalizzato soli sette punti. Il subentro in grande stile di Fabio Cannavaro, accompagnato dal suo amico direttore sportivo, Pasquale Foggia sembrava l'inizio di qualcosa di importante in casa 'streghe'.

L'ex mister di Guangzhou e Al-Nassr tra le altre, alla sua prima esperienza in Italia non è riuscito ad incidere, totalizzando in cinque mesi di avventura: 16 punti in 17 gare, tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Mancando d'identità chiara, la squadra si è ritrovata a lottare per le ultime piazze della graduatoria, portando per l'ennesima volta la dirigenza a stravolgere tutto. In quel caso, il patron decise di sollevare dall'incarico anche il polo manageriale, insieme al fido uomo in panchina.

Saltato il pallone d'oro 2006, ecco il subentro di Roberto Stellone. Quest'ultimo, esperto in subentri e conoscitore della categoria. Buon curriculum a parte, il nativo di Roma in nove gare disputate è riuscito a fare sei punti, senza mai raccogliere una misera vittoria. Quindi, ventesimo posto in classifica e contestazione di un ambiente, che comprensibilmente, teme la retrocessione in Lega Pro. Rassegnate le dimissioni dell'ex Frosinone, è ancora una volta caos progettuale, tecnico e societario in casa Benevento. L'ultimo asso della manica del patron Vigorito è stato quello di chiamare Andrea Agostinelli. Il mister sessantacinquenne ha già disputato una gara con i giallorossi, pareggiando 1-1 in casa contro la Reggina. Palermo l'ultima ancora per sperare nella salvezza delle 'streghe'.