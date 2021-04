Benevento-Udinese, Gotti orgoglioso: “Nessuno ci ha regalato nulla, ecco cosa serve fare adesso”

Il Benevento perde ancora e adesso rischia grosso.

Serie A, Benevento-Udinese 2-4: friulani quasi salvi, i sanniti adesso rischiano

I sanniti hanno ceduto per 4-2 in casa all’Udinese di Gotti che si è praticamente messa in salvo. Proprio il tecnico dei friulani, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.