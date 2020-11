Benevento-Spezia, Inzaghi: “Con Vigorito ci confrontiamo spesso, si è creato un clima pesante”

Il Benevento si proietta alla sfida di campionato contro lo Spezia.

I sanniti nel pomeriggio di sabato saranno impegnati nel match contro i liguri, a Pippo Inzaghi serve una vittoria dopo una serie di sconfitte subite. Di seguito le parole in conferenza stampa dell’allenatore del club campano.

“Non è un grande novità, ci confrontiamo ogni settimana. Devo dire che non si sta creando un clima giusto attorno alla squadra: i tifosi hanno capito e ci stanno sostenendo, noto che qualcuno dimentica che siamo una neopromossa e che abbiamo ottenuto sei punti in due scontri diretti fondamentali. Siamo andati in ritiro quella sera, ma non ho nulla da dire alla squadra. Ci conosciamo da un anno e mezzo e non c’era nessun confronto particolare da fare. È stato bello cenare col presidente e rivivere dei bei momenti in totale serenità. Non c’è nessun caso”.