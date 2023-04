Benevento, provvedimento disciplinare per Simy: era al “Maradona” per Napoli-Milan

Provvedimento disciplinare per Simy da parte della dirigenza giallorossa. L'attaccante nigeriano ha assistito martedì sera alla sfida Napoli-Milan, valevole per i quarti di finale di Champions League, allontanandosi da Benevento in un momento delicato per la Strega, con la squadra ultima in classifica. La presenza del calciatore allo Stadio "Diego Armando Maradona", con i video che hanno fatto rapidamente i giro del web, non è certamente passata inosservata, determinando l'ira dei tifosi e del club.