Benevento-Pisa, le formazioni ufficiali: Caserta sfida D’Angelo, Lucca vs Lapadula

Le formazioni ufficiali di Benevento-Pisa, semifinale d'andata valida per per i playoff di Serie B, in programma alle 20.30

⚽️

Primo atto delle semifinali playoff di Serie B, dopo aver eliminato l'Ascoli gli uomini di Caserta si apprestano ad affronta la terza forza del campionato di Serie B, l'ostico Pisa dell'ex Palermo Lucca. Di seguito le scelte ufficiali dei tecnici Caserta e D'Angelo:

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Tello, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis, Leverbe, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca.