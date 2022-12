Benevento, Paleari: “Sul gol ho responsabilità, faccio mea culpa. Testa al Parma…”

"Ho responsabilità sul gol, non era un tiro così difficile. Per come mi conosco non è una conclusione da cui posso subire. Sono venuto a prendermi le mie responsabilità e già da Parma cercherò di fare meglio. Mi dispiace perché ho visto una squadra che ha creato tanto nel primo tempo. Riuscivamo a trovare l'imbucata che ci ha chiesto nel mister. Abbiamo giocato bene. Peccato che non siamo riusciti a pareggiarla. Quelle sotto stanno spingendo, quindi sappiamo che bisogna fare punti. Oggi poteva essere la partita che dava una svolta per questa settimana molto impegnativa. In sette giorni ci sono due gare importanti che dobbiamo leggere in maniera più cattiva, cercando di vincere già a Parma. È brutto da dire, ma gli ultimi risultati non sono stati positivi. Non portiamo a casa nulla, quindi dobbiamo fare punti per forza nelle prossime partite. La cornice di pubblico è stata sensazionale. I tifosi sono stati encomiabili. Domani saremo subito in campo, avremo questa voglia di rivalsa perché quando perdi in casa hai sempre quel rammarico che non ci fa dormire la notte. Sarà una sfida difficile a Parma, ma già ci stiamo pensando. Dovremo buttare il cuore oltre l'ostacolo per cercare di dare il meglio, ci teniamo a fare bene".