Benevento, Paleari: “Anno scorso positivo. Cannavaro ha portato consapevolezza”

“Quella dell' anno scorso è stata una stagione positiva, purtroppo chiusa con la delusione playoff. Le difficoltà ci sono state: il gruppo era buono, ma non abbiamo raggiunto il risultato. Ci fu anche il caso Lapadula. In questa stagione, invece, l'avvio ci ha penalizzato e abbiamo perso qualche punto di troppo per strada. C'è stato il cambio di allenatore e progressivamente i risultati stanno arrivando. Ci siamo parlati nello spogliatoio e abbiamo detto semplicemente di portare in campo la nostra mentalità e il buon lavoro che svolgiamo in settimana. Per nessuno sarebbe facile fare risultati è quando hai tanti infortunati. Cannavaro ha portato serenità e consapevolezza dei nostri mezzi, ci siamo responsabilizzati. E un presidente che dà l'anima come Vigorito merita soddisfazioni maggiori"