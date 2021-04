Benevento, Nocerino e la salvezza: “Società seria, merita la Serie A. Inzaghi? Mi piace tanto”

Il Benevento dopo un’ottima prima parte di stagione si è ritrovato invischiato nella lotta per non retrocedere.

I campani hanno disputato un girone d’andata da sogno, ma alla lunga sono scesi d’intensità e dovranno lottare fino all’ultimo per salvarsi. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, Antonio Nocerino ha analizzato la rosa delle streghe e l’operato di Pippo Inzaghi fino a questo momento.

L’ex centrocampista del Palermo sottolinea come il Benevento abbia avviato qualche stagione fa un progetto importante e merita di rimanere nella massima serie: “L’idea del Benevento ai miei tempi era quella di crescere. Ho un ricordo positivo perché ho conosciuto persone incredibili. Ho avuto un grande rapporto con tutti e ho un buon ricordo. Sono una società seria con un presidente umano e competente. Non sono sorpreso della crescita che hanno avuto. L’augurio è che possa raggiungere il suo obiettivo. Il Benevento ha sempre condotto un campionato tranquillo, quindi si merita questa salvezza”.

Antonio Nocerino spende parole importanti anche per il tecnico dei campani, che reputa una persona molto preparata: “Sarebbe stato bello un Milan-Benevento con il pubblico perchè Inzaghi si meritava applausi della gente. Mi dispiace che non ci sia. Nell’anno al Milan Inzaghi mi ha aiutato tantissimo. E’ stato un grandissimo calciatore e un grande uomo. Ora è un allenatore preparato, molto bravo e che mi piace tantissimo. Si è rimesso in gioco senza pensare alla categoria e questo fa capire la sua intelligenza e la sua grandezza. Pippo è un assatanato di calcio”