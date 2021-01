Benevento-Milan, Inzaghi: “Abbiamo sprecato troppo. Rinforzi in attacco? Vi dico la mia”

Filippo Inzaghi è uscito sconfitto dal match contro il Milan.

Il Benevento ha comunque offerto una buona prestazione, e il tecnico si è detto soddisfatto della prova offerta. La squadra campana ha anche avuto l’opportunità di dimezzare lo svantaggio, ma Gianluca Caprari ha fallito un rigore.

L’ex centravanti del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi: “Da un punto di vista della squadra siamo soddisfatti, ma dall’altro dobbiamo migliorare perché mi torna in mente la sfida con il Sassuolo. Abbiamo creato tante occasioni senza però segnare al miglior portiere d’Europa, vista la prestazione ci saremmo aspettati un risultato ben diverso. Dobbiamo giocare da dietro quando si presenta la possibilità giusta, ma oggi c’era da fare meglio sotto questo aspetto: il gioco dal basso ci costerà alcuni gol, ma ce ne regalerà altri”.

Un problema ricorrente in questo primo spezzone di stagione per il Benevento è stato l’attacco, che ha concretizzato troppo poco rispetto alle occasioni create: “Dobbiamo salvaguardare il gruppo che ci ha portato in Serie A a suon di record, ma se ci sarà un giocatore in grado di darci una mano non ci tireremo indietro. Stasera i ragazzi sono stati un po’ ingenui ma la buona prestazione è sotto gli occhi di tutti”.