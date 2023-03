Benevento, l’ex Palermo La Gumina: “Riuscirò a segnare. Como? Altra partita tosta”

Parola ad Antonino La Gumina . L'ex centravanti di Palermo e Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Ottochannel per approfondire alcuni temi riguardanti il percorso attuale del Benevento , fresco di pareggio in casa della Ternana . La prossima sfida della formazione di Roberto Stellone sarà quella contro il Como di Moreno Longo . Gara su cui si è anche espresso il bomber siciliano. Di seguito, le sue parole:

“Ovviamente è difficile quando non segni, però l’importante è correre e dare una mano alla squadra, prima o poi riuscirò a segnare e sbloccarmi. Contro la Ternana, una squadra forte sulle palle inattive, tosta e compatta, abbiamo dimostrato di essere squadra riuscendo a ribaltare il risultato, sono orgoglioso dei miei compagni. - continua La Gumina – Contro il Como sarà un’altra partita tosta, ma da ex spero di segnare. La classifica si può anche guardare, ma bisogna pensare una gara alla volta, a come fare punti anche contro squadre chiuse che ripartono in contropiede. Dobbiamo stare attenti su tutto“.