Benevento, l’ex Cannavaro: “Rifarei la scelta, resto primo tifoso. Ho un rammarico”

Parola a Fabio Cannavaro . L'ex allenatore del Benevento , esonerato dal club del patron Vigorito lo scorso 4 febbraio dopo aver totalizzato 16 punti in 17 partite di Serie B , poi sostituto da Roberto Stellone in corsa. L'ex capitano della nazionale azzurra campione del mondo, nella trionfale spedizione tedesca nel 2006 ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino, sul percorso della formazione giallorossa. Di seguito, le sue parole:

"Rifarei questa scelta; alleno da dieci anni ma quattro mesi in Italia sono come quattro anni all'estero. Sapevo che la situazione non fosse facile, resta il rammarico di non aver fatto nulla a gennaio sul mercato nonostante i problemi della squadra fossero già noti da ottobre. Ancora oggi il Benevento fatica a trovare la via del gol; resto il loro primo tifoso, spero che conquistino la salvezza".