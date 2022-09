Benevento, Letizia: “Caserta? La situazione era pesante, ora la scossa. Cannavaro…”

"La situazione era diventata pesante, è inutile nasconderlo, ma gli faccio i miei più sinceri auguri per il futuro. Sono episodi che fanno parte del calcio, quando ci sono questi cambi si dà una scossa alla squadra e tutti vogliono mettersi in mostra per il nuovo mister e in questo momento ne avevamo bisogno. Cannavaro? All'inizio c'era un po' di soggezione per l'importanza del personaggio, ma adesso c'è tranquillità e siamo ai suoi ordini. Il mister ci ha detto che bisogna lavorare col sorriso, poi sarà il campo a dire tutto. Per la forza del nostro organico siamo siamo tra le prime cinque del campionato. In rosa ci sono calciatori che poche società possono vantarsi di avere".