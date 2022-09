Benevento, Letizia: “Cannavaro? Impatto forte, svelo cosa ha detto alla squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Benevento al "Corriere dello Sport"

"L’impatto è stato forte per tutti". Lo ha detto Gaetano Letizia, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dal difensore del Benevento in vista della settima giornata del campionato di Serie B: dall'arrivo in Campania di Fabio Cannavaro, alla scelta da parte del club di sollevare dall'incarico Fabio Caserta.

"Cannavaro parla di petto, con grande personalità. Non sarà mica un caso che sia stato il capitano della Nazionale campione del mondo? Ha detto subito che facciamo il più bel lavoro che esista e che per prima cosa dobbiamo divertirci, che non vuole vedere volti tristi, perché a lui interessa solo lavorare in armonia con tutti. Ah, dimenticavo: e che ovviamente vuole vincere", le sue parole.

L'ESONERO -"Beh, il morale era giù per via dell’esonero di mister Caserta. Quando accadono queste cose, si sa, è un fallimento per tutti, non solo per il tecnico esonerato. Vuol dire che tutti dobbiamo farci un esame di coscienza. Per quanto riguarda la condizione, è risaputo che è arrivata gente che non giocava da mesi, Schiattarella, Simy, Ciano. Lui ha assicurato che metterà a posto tutti nel più breve tempo possibile. Del resto siamo appena alla sesta giornata", ha concluso.