Benevento-Lazio, Inzaghi e la sfida in famiglia: “Voglio battere Simone, ma mi aspetto una gara durissima”

Pippo Inzaghi alla vigilia del match con la Lazio.

Il tecnico del Benevento è intervenuto in conferenza stampa a 24 ore dall’importante sfida di Serie A contro la compagine biancoceleste. Quest’ultima – guidata dal fratello Simone – sarà impaziente di fare risultato dopo l’ultimo stop in casa contro il Verona. D’altro canto, però, il contorno fraterno che questo appuntamento presenterà domani a partire dalle 20:45 potrebbe prendere il sopravvento su un crocevia di un certo impatto per entrambe le squadre. Inzaghi ha parlato proprio dell’emozione di dover affrontare Simone: “Sarà difficile averlo come avversario. Tra di noi c’è un grande rapporto di amore, ci godremo il momento sapendo che la nostra famiglia farà il tifo per entrambi e si emozionerà per noi. L’obiettivo sarà batterlo, anche se sarà complicato“.

Super Pippo ha poi parlato anche dei meriti che la sua squadra ha per questo inizio di stagione certamente promettente: “Meritavamo maggior credito. Mi ha dato fastidio leggere che il Benevento aveva già un piede in Serie B, serviva più rispetto verso questa squadra e questa società. L’obiettivo è rendere la vita difficile a tutti, questi ragazzi dall’anno scorso mi stanno dando enormi soddisfazioni. Pochi gol dagli attaccanti? Loro fanno un grande lavoro in fase difensiva, è solo sfortuna, non sempre i portieri faranno miracoli oppure colpiremo la traversa. Serve equilibrio“.

Chiosa finale di Inzaghi per quanto concerne i recuperi importanti di alcuni singoli in vista di questo incontro: “Iago può essere fondamentale per noi. Tutti sappiamo che può farci fare un salto di qualità importante. A Sassuolo ha fatto molto bene, serve inserirlo con cautela. Tornerà tra i convocati Viola dopo otto mesi. Servirà tempo per fargli trovare il ritmo partita, ma puà essere un’arma importante. Siamo felici di riaverlo con noi. Non ci sarà Moncini, speriamo di recuperarlo per la fine dell’anno”.

