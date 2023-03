Benevento, la ricetta di Delio Rossi: “Ecco cosa serve per centrare la salvezza”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore di Palermo, Lazio e Fiorentina

Mediagol ⚽️

"Ora il Benevento deve fare di tutto per salvare la categoria". Così Delio Rossi, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Fra i temi trattati dal tecnico originario di Rimini, ex fra le altre di Palermo, Lazio e Fiorentina, anche le prestazioni offerte fin qui dal Benevento in campionato. La squadra di Roberto Stellone, reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Pisa, è invischiata nella lotta salvezza, attualmente a +1 dall'ultimo posto occupato da Brescia e Spal.

"Giocare per vincere il campionato è diverso da giocare per la salvezza. Si deve avere la consapevolezza del momento ed essere nel presente. Quando si gioca per la salvezza, serve meno fioretto e più sciabola. E' importante fare un metro in più che un colpo di tacco. La squadra deve fare quadrato dall'interno, bisogna trovare rimedi e non colpevoli, allenatore e calciatori insieme. I tifosi poi devono dare una mano. Parliamo di una squadra che è abituata a stare in alto in classifica. Ha sempre fatto campionati di livello. Può capitare un’annata in cui gira tutto male. E quando tutto va male pagano gli allenatori, non sempre giustamente. Cambiare tanti allenatori in una stagione non fa bene, probabilmente la rosa non è omogenea e non si è creato il gruppo giusto", le sue parole.

"La gara col Bari? La partita sulla carta è proibitiva, ma quando vai a giocare su campi difficili non devi assolutamente partite battuto. Il Benevento dovrà giocare come in una finale, senza pensare alla partita successiva più abbordabile, con la Spal in casa. Per salvarsi serve anche qualche colpo importante. La salvezza? Il tetto andrebbe fissato sui 40/42 punti, quindi ai sanniti servirebbero oltre dieci punti. Non bisogna però guardare i risultati delle altre e non serve sperare nelle disgrazie altrui. Non bisogna né abbattersi dopo una sconfitta, né esaltarsi dopo una vittoria. Bisogna ragionare partita per partita perché il tempo per recuperare c’è. Servirà una condizione fisica al top", ha concluso Rossi.