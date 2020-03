Benevento, Inzaghi non ci sta: “I campionati si devono concludere, bisogna mantenere la regolarità”

Pippo Inzaghi sull’eventualità che i campionati non riprendano.

Il tecnico del Benevento spera che non si arrivi a questa decisione e che i tornei si concludano nonostante l’emergenza legata al Coronavirus abbia messo in ginocchio il mondo intero. Le dichiarazioni dell’allenatore dai sanniti rilasciate ai microfoni della redazione di Sky Sport.

“Finire il campionato? Non riesco a capire come possa essere il contrario, non so forse ci sono degli interessi. È una situazione incredibile, ma noi siamo pronti a giocare a luglio o agosto. Se ci saranno altre soluzioni si rischia. I miei giocatori e il mio presidente meritano tutti di giocarsi la A, per il bene di tutto il sistema credo si debba giocare. Il campionato va concluso per mantenere la regolarità. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni”.