Benevento, Foggia sogna in grande: “Ibra o Quagliarella? Vogliamo costruire una squadra competitiva”

Il Benevento sogna il colpo.

Il club campano occupa attualmente la prima piazza nella classifica di Serie B con 22 punti di vantaggio sul Frosinone che al momento risulta essere terzo in graduatoria. I giallorossi sono in pratica con tutte e due i piedi in Serie A visto e considerato che per la conclusione del campionato mancano appena 10 giornate. Per questo motivo i sanniti stanno progettando il ritorno in A e sperano di poter mettere a segno un colpo di mercato, su tale ambizione si è espresso il direttore sportivo, Pasquale Foggia, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, magari inserendo in squadra anche qualche top player in grado di accendere la piazza. Ibrahimovic o Quagliarella? Sono nomi importanti. Il campione è sempre ben accetto, ma con la voglia di sporcarsi le mani o si fa un danno a società, squadra e tifosi. Napoli? I rapporti sono più che ottimi, ci sono giocatori importanti, non mi pare corretto fare dei nomi. Llorente, Luperto, Karnezis e Lozano giocatori molto forti, ma in questo momento tanti nomi sono stati accostati al Benevento. È giusto restare coi piedi per terra”.