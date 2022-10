Benevento, Foggia: “Col Pisa passo avanti. Cannavaro va sostenuto, tra un mese…”

"Lo ritengo un passo in avanti rispetto alla scorsa settimana. Dal campo si aveva la sensazione di stare sempre in partita, soprattutto nel primo tempo quando è mancata l'ultima situazione per finalizzare. Faccio i complimenti al mister e alla squadra che hanno messo in campo tutto nonostante le difficoltà. Le dimissioni di Cannavaro? Non le abbiamo mai prese in considerazione. Cannavaro sta facendo il massimo con quanto ha a disposizione. Va solo sostenuto. Fare i processi a ottobre serve a poco, mancano tante partite. Questo momento si affronta con la voglia di uscire da situazioni difficili. Le affrontiamo con la voglia di combattere. Bisogna lavorare in silenzio. In questo momento si possono dire tante cose, ma bisogna lavorare per uscire da questo periodo difficile. E' una squadra che ha dei valori, ma non per difendere il mercato. Vediamo con la rosa a disposizione dove andremo. Fare processi adesso è inutile, tutto può essere smentito tra un mese. Essere pessimisti fa male a tutti. La serie B è un bene per tutti. Ora bisogna stare vicini a questi ragazzi che mostrano attaccamento a questa maglia".