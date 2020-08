Benevento, Foggia: “Chi verrà qui sarà pronto a sputare l’anima. Dopo Glik arriveranno…”

Dopo il colpo Kamil Glik, il Benevento si prepara ad un mercato ricco di sorprese.

Il ds dei sanniti Pasquale Foggia,intervistato presso le colonne del Corriere Dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla finestra di calciomercato estiva, dicendo la propria in merito all’identikit del profilo che potrebbe far comodo alla compagine giallorossa: “Chi viene a Benevento dovrà essere pronto a sputare l’anima per cogliere l’obiettivo. Per questo abbiamo preso Glik, un difensore di grande carattere, vice capitano della Nazionale polacca. Peccato per Remy, ma arriveranno altri giocatori che rinforzeranno il nostro organico. Abbiamo una base importante, un gruppo consolidato che conosce i propri pregi e i suoi difetti“.