Benevento, domenica il debutto del nuovo inno: “Col Palermo tutti allo stadio”

"Abbiamo preparato 8mila bandierine per tutti i presenti. Non è una coreografia, ma l’inizio del nostro nuovo inno. Il tutto sarà predisposto per la realizzazione di un video ufficiale della canzone, arricchito dalle immagini dello stadio prima di Benevento-Palermo - ha svelato il club manager Alessandro Cilento, come riportato da "Ottopagine" -. Tamburo sarà in campo e proporrà un testo orecchiabile, con un ritornello che riprende uno dei cori più famosi della Curva Sud. Il focus di domenica dovrà essere concentrato interamente sui sentimenti nei confronti del Benevento Calcio e della città. Dovremo cantarlo tutti per questi due grandi amori della nostra vita, così come dovrà essere dedicato a chi non c’è più e che ci segue dal cielo, come Ciro Vigorito, Carmelo Imbriani, Marco Santamaria e tutti i compianti tifosi giallorossi".