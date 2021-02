Benevento, Depaoli: “Inzaghi rammaricato per il pari con la Sampdoria. 40 punti? Andiamo in campo con un obiettivo”

Dopo il pareggio interno del Benevento, rimediato nell’ultima giornata di campionato contro la compagine blucerchiata, il terzino Fabio Depaoli è tornato a parlare dell’ 1-1 maturato nel match di domenica scorsa contro i giallorossi, durante un’intervista concessa ai microfoni del format “Ottogol”. Queste le parole del laterale destro della squadra campano.

“Abbiamo un grande rimpianto. Potevamo chiuderla prima e vincere, ma non ci siamo riusciti. Alla fine si è rivelato un punto guadagnato sulla zona retrocessione, anche se con un successo sarebbe stato tutto diverso. Dopo la partita il mister era felice per la nostra classifica, ma allo stesso tempo anche rammaricato. Scendiamo in campo con l’unico obiettivo di conquistare risultati positivi, in modo da raggiungere il prima possibile i 40 punti”.