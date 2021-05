Benevento-Crotone, Vigorito: “Salvezza? Non vogliamo arrenderci, ho una speranza”

Le dichiarazioni del presidente del Benevento, Oreste Vigorito.

Nella settimana successiva alle polemiche scaturite dopo il match di Serie A, Benevento–Cagliari, durante la quale il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, aveva attaccato con parole durissime l’addetto al Var Mazzoleni per il rigore prima dato e poi tolto alla sua squadra sull’1-2: “Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni, mi sono già arrivati messaggi da Napoli. Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull’arbitro, ma se non guardano nemmeno la Var… hanno trovato solo un’altra scusa per le loro caz***te”, il numero uno delle “streghe”, si è oggi espresso con toni più pacati e distesi sul finale di stagione della sua squadra. Vigorito, che è anche presidente di Confindustria Benevento, come riporta l’agenzia ANSA, a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale per le attività produttive nell’area industriale del capoluogo sannita, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rush finale di campionato che la compagine allenata da Filippo Inzaghi si accinge ad affrontare, contro Crotone e Torino, senza abbandonare la speranza della permanenza in Serie A.

“Speriamo che il Benevento possa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180esimo minuto perché non lavoriamo per un anno per arrenderci l’ultimo giorno. Speriamo anche di arrivarci perché tra le varie combinazioni che noi, addetti ai lavori e tifosi, ci siamo studiati, c’è anche quella che il campionato possa finire già mercoledì e rendere dunque inutile la trasferta di Torino. Mi auguro di poter vivere questo campionato e continuare a sperare fino alla fine. Quando poi la sirena suonerà faremo le nostre valutazioni”.